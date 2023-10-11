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Вышел тизер сериала «Волшебный участок»

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Волшебный участок» про полицейского Леху, который ловит сказочных персонажей, выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko. Создатели проекта показали первый тизер.

Героем тизера стал актер Павел Деревянко, который выступает в сериале на стороне нечисти. Персонаж покупает шаурму, но ему не нравится, что фастфуд холодный. За это он поджаривает продавца.

По сюжету сериала «Волшебный участок», именно таких герое будет ловить полицейский Леха, которого сыграл известный по «Реальным пацанам» Николай Наумов.

Кроме работы, главному герою придется стать опекуном для восьмилетней девочки, дочери своей сестры.

Сериал «Волшебный участок» покажут в Okko, но точной даты релиза пока нет.

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