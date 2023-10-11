Костомаров продал мотоцикл ради протеза руки

Фигурист Роман Костомаров, перенесший несколько ампутаций на руках и ногах из-за последствий пневмонии, продал мотоцикл, чтобы приобрести протез на правую руку.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — цитирует Костомарова РИА Новости.

По словам фигуриста, государство компенсирует дорогостоящие протезы, часть затраченных средств удастся в течение месяца-двух.

Супруга Костомарова Оксана Домнина добавила, что процесс оформления компенсаций сложный, поскольку им пришлось столкнуться с этим впервые.

Костомаров был госпитализирован в январе с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких, он провел в больнице полгода. Спортсмену спасли жизнь, но ему пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.

Костомаров — олимпийский чемпион Турина в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.