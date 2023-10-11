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Российские зрители назвали оптимальную стоимость билета в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Кинотеатр
Фото: © правительство Республики Алтай

Стоимость билета на сеанс в кинотеатр должна быть не больше 320 рублей, считают российские зрители.

Приемлемый уровень цен на билеты в российских кинотеатрах определили эксперты аналитического агентства Wanta Group. Исследование показало, что нормальная стоимость для зрителей — от 250 до 320 рублей.

Билеты в кино, которые стоят больше 320 рублей, уже считаются дорогими. А 250 рублей — это точка предельной дешевизны.

«Когда потребители понимают, что получают более выгодное соотношение, они с большей вероятностью не только сохранят лояльность, но и станут сторонниками бренда», — цитирует «Бюллетень кинопрокатчика» представителя Wanta Group Егора Бруса.

В исследовании отмечается, что кинотеатры при повышении цен на билеты должны гарантировать зрителям улучшение обслуживания. Только так они смогут минимизировать отток аудитории.

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