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Полный бензовоз вспыхнул на трассе в Кузбассе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Бензовоз, полный дизельного топлива, попал в ДТП на трассе в Кузбассе и загорелся. В аварии никто не пострадал.

ДТП с участием бензовоза Volvo и грузовика Scania произошло на трассе «Кемерово — Новокузнецк» в среду около 04.10 местного времени (1.10 мск). По предварительным данным, у грузовика Volvo лопнуло колесо. Автомобиль столкнулся с другим грузовиком и загорелся, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб.

Открытое горение ликвидировали 20 специалистов и 7 единиц техники МЧС России. Сейчас проводится проливка и охлаждение емкости, отметило ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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ЧП #Происшествия #Кузбасс
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Топ комментариев

kygear

Если это существа типа Чубайса то оставьте себе.

Peperz

Этих врасплох не застанешь,бегут впереди паровоза)

Asd10

Согласен. Вопрос интересный.)))

Vitall2005

Сказки, а видео все на Мосфильме сняты.