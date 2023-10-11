Полный бензовоз вспыхнул на трассе в Кузбассе. ВИДЕО

Бензовоз, полный дизельного топлива, попал в ДТП на трассе в Кузбассе и загорелся. В аварии никто не пострадал.

ДТП с участием бензовоза Volvo и грузовика Scania произошло на трассе «Кемерово — Новокузнецк» в среду около 04.10 местного времени (1.10 мск). По предварительным данным, у грузовика Volvo лопнуло колесо. Автомобиль столкнулся с другим грузовиком и загорелся, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб.

Открытое горение ликвидировали 20 специалистов и 7 единиц техники МЧС России. Сейчас проводится проливка и охлаждение емкости, отметило ГУ МЧС России по Кемеровской области.