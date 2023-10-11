Зеленского оскорбило переключение внимания мира на Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта.

«Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в эфире французского телевидения. Украинский лидер отметил, что это будет иметь серьезные последствия.

По мнению Зеленского, «если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России».

Эксперты предсказали Украине сокращение западной помощи, в первую очередь, со стороны США. Вашингтон рассматривает Израиль как собственный «форпост» на Ближнем Востоке, сказал «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Перед ними будет выбор: Украина либо Израиль. Конечно, Израиль будет на первом месте. Но это произойдет только в случае расширения конфликта, так как ресурсы Израиля крайне ограничены: государство существует благодаря американской военной и финансовой поддержке», — пояснил эксперт.