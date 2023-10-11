Ученые изобрели рецепт омолаживающего пирога

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали рецепт фруктового пирога, который способен предотвращать и лечить болезни сердца за счет входящего в состав антиоксиданта, сообщается на сайте вуза.
Секрет полезного пирога в том, что он обогащен
стильбеноидом. Этот мощнейший природный антиоксидант знаменит как эффективное
средство защиты сердца, кроме того у него есть омолаживающие свойства. БАДы с антиоксидантом усваиваются человеческим
организмом лишь на 20%, а остальное выводится из организма в неусвоенном виде.
«Особенность стильбеноида еще и в том, что растворяется
только в спирте, поэтому неудивительна его низкая биодоступность из БАД. При выпекании запах и привкус спирта улетучиваются, оставляя
лишь полезный концентрат, который усвоится организмом уже на 100%», —сказала профессор
кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Наталья Наумова.
Запатентованный рецепт функционального пирога ученые ЮУрГУ
предоставят массовому производителю в трех вариантах: с 30 миллиграммами активного
действующего вещества (минимальная суточная норма) на 100 грамм продукта, 90 и
150 миллиграммами (максимальная суточная норма).
Эффективность функционального фруктового пирога с
профилактической и терапевтической точек зрения оценивается
учеными в клинических испытаниях на мышах. В промежуточном результате
эксперимента, как отмечают исследователи, животные, получавшие порции
обогащенного продукта, улучшили свои лабораторные показатели.