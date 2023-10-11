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Ученые изобрели рецепт омолаживающего пирога

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com/ru/photo/818189

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали рецепт фруктового пирога, который способен предотвращать и лечить болезни сердца за счет входящего в состав антиоксиданта, сообщается на сайте вуза.

Секрет полезного пирога в том, что он обогащен стильбеноидом. Этот мощнейший природный антиоксидант знаменит как эффективное средство защиты сердца, кроме того у него есть омолаживающие свойства. БАДы с антиоксидантом усваиваются человеческим организмом лишь на 20%, а остальное выводится из организма в неусвоенном виде.

«Особенность стильбеноида еще и в том, что растворяется только в спирте, поэтому неудивительна его низкая биодоступность из БАД. При выпекании запах и привкус спирта улетучиваются, оставляя лишь полезный концентрат, который усвоится организмом уже на 100%», —сказала профессор кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Наталья Наумова. 

Запатентованный рецепт функционального пирога ученые ЮУрГУ предоставят массовому производителю в трех вариантах: с 30 миллиграммами активного действующего вещества (минимальная суточная норма) на 100 грамм продукта, 90 и 150 миллиграммами (максимальная суточная норма).

Эффективность функционального фруктового пирога с профилактической и терапевтической точек зрения оценивается учеными в клинических испытаниях на мышах. В промежуточном результате эксперимента, как отмечают исследователи, животные, получавшие порции обогащенного продукта, улучшили свои лабораторные показатели.

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