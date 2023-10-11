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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белый дом объяснил отправку авианосца к берегам Израиля

Источник:
«Лента.ру»
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Американский авианосец у берегов Израиля должен удержать третьи страны от вмешательства в палестино-израильский конфликт, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы отправляем туда авианосец не ради ХАМАС, а для того, что отправить ясное сообщение о сдерживании для третьих стран или негосударственных акторов, которые могут желать расширения эскалации», — цитирует «Лента.ру» Салливана.

Утром 7 октября отряды радикального палестинского движения ХАМАС напали на Израиль. Тель-Авив объявил движению войну.

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля.

Позже стало известно, что США направить в Средиземноморье вторую авианосную ударную группу.

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Топ комментариев

kygear

Если это существа типа Чубайса то оставьте себе.

Peperz

Этих врасплох не застанешь,бегут впереди паровоза)

Asd10

Согласен. Вопрос интересный.)))

Vitall2005

Сказки, а видео все на Мосфильме сняты.