Белый дом объяснил отправку авианосца к берегам Израиля

Американский авианосец у берегов Израиля должен удержать третьи страны от вмешательства в палестино-израильский конфликт, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы отправляем туда авианосец не ради ХАМАС, а для того, что отправить ясное сообщение о сдерживании для третьих стран или негосударственных акторов, которые могут желать расширения эскалации», — цитирует «Лента.ру» Салливана.

Утром 7 октября отряды радикального палестинского движения ХАМАС напали на Израиль. Тель-Авив объявил движению войну.

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за ситуации вокруг Израиля.

Позже стало известно, что США направить в Средиземноморье вторую авианосную ударную группу.