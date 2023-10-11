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Маск увидел в миграционной политике Европы будущую гражданскую войну

Источник:
Sibnet.ru
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Американский бизнесмен Илон Маск
Фото: © пресс-служба министерства связи и массовых коммуникаций Бразилии

Предприниматель Илон Маск считает, что Европа может столкнуться с гражданской войной, если не изменит свою миграционную политику.

«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — написал он на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Маск прокомментировал критику одного из пользователей соцсети в адрес миграционной политики стран Европы, которая, по мнению пользователя, заключается в «распахивании дверей любому» и «демонизации политиков, пытающихся остановить (такую практику)».

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в 2022 году в ЕС прибыли 3,7 миллиона легальных мигрантов и 330 тысяч нелегальных.

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Топ комментариев

kygear

Если это существа типа Чубайса то оставьте себе.

Peperz

Этих врасплох не застанешь,бегут впереди паровоза)

Asd10

Согласен. Вопрос интересный.)))

Vitall2005

Сказки, а видео все на Мосфильме сняты.