Маск увидел в миграционной политике Европы будущую гражданскую войну

Предприниматель Илон Маск считает, что Европа может столкнуться с гражданской войной, если не изменит свою миграционную политику.

«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — написал он на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Маск прокомментировал критику одного из пользователей соцсети в адрес миграционной политики стран Европы, которая, по мнению пользователя, заключается в «распахивании дверей любому» и «демонизации политиков, пытающихся остановить (такую практику)».

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в 2022 году в ЕС прибыли 3,7 миллиона легальных мигрантов и 330 тысяч нелегальных.