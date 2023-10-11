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Путин и Эрдоган потребовали создания палестинского государства

Источник:
Sibnet.ru
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к мирному урегулированию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган солидарны во мнении, что  урегулирование кризиса нвозможно «исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы», предусматривающей создание независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», отметили в пресс-службе. 

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Президенты выразили «глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения». Они указали на необходимость прекращения огня обеими сторонами и возвращения к переговорам, говорится в сообщении Кремля.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». ВВС Израиля начали массированные удары по сектору Газа, армия готовится к началу наземной операции. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины.

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kygear

Если это существа типа Чубайса то оставьте себе.

Peperz

Этих врасплох не застанешь,бегут впереди паровоза)

Asd10

Согласен. Вопрос интересный.)))

Vitall2005

Сказки, а видео все на Мосфильме сняты.