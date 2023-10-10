Российские войска прорвали оборону ВСУ на Авдеевском направлении

Российские войска прорвали оборону ВСУ на северном фланге Авдеевского направления. Украинские подразделения в панике оставляют позиции.

Сейчас российская армия сейчас ведет бои на окраине поселка Бердичи, вынуждая противника отступать дальше, передает телеканал RT со ссылкой на свои источники в 105-м стрелковом полку ВС РФ.

Отмечается, что утром 10 октября армия РФ нанесла «невиданный по силе» удар по ВСУ в районе Авдеевки. Работа авиации, гаубиц, РСЗО и танков началась в 5 часов по московскому времени. Очевидцы отмечали, что от работы артиллерии в этом районе буквально «дрожит земля».

Прорыв обороны ВСУ создает предпосылки для создания так называемого «Авдеевского котла» — в нем могут оказаться элитные украинские подразделения, которые до недавнего времени вели наступление на российские позиции.