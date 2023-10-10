Володин пообещал Магадан критикам России

Уехавших из России и поддержавших Украину россиян по возвращении ждет Магадан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал он.

Володин также призвал к честности перед россиянами, которые воюют и «погибают за свою страну». Председатель Госдумы подчеркнул, что России не нужны граждане, которые вернулись в страну после того, как были «выдворены» из-за границы.

По словам Володина, депутаты должны принять меры, чтобы такие релоканты не смогли вернуться в Россию. «Пускай там сидят», — сказал он, уточнив, что такие граждане должны «надеть форму и защитить ту страну, которую они выбрали для себя родиной».