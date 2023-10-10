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Ученые установили особенности показателей крови долгожителей

Источник:
GeroScience
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Ученые Каролинского института в Швеции провели самое масштабное на данный момент исследование особенностей показателей крови у людей, доживших до 100 лет.

Выяснилось, что у долгожителей в крови были более высокие показатели общего холестерина и железа и более низкие показатели глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и ряда других показателей, чем у тех участников исследования, кто не дожил до 100 лет.

Так, собранные данные показали, что мало у кого из 100-летних людей уровень глюкозы в крови был выше 6,5 в более раннем возрасте или уровень креатинина выше 125, пишут авторы исследования в статье, опубликованной журналом GeroScience.

Ученые также отмечают и некоторые очевидные факторы, позволяющие человеку дожить до 100 лет: генетические факторы, образ жизни, в частности питание, курение, употребление алкоголя и физическая активность.

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