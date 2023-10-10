«Слепоту» израильской разведки объяснили устройствами Huawei

Вторжение ХАМАС стало полной неожиданностью для Израиля — в стране уже признали, что скрытная подготовка операции стала самым громким провалом израильской разведки за последние десятилетия.

При этом основной причиной провала могли стать смартфоны Huawei, которые используют лидеры ХАМАС. Они обеспечивают высокий уровень безопасности, не позволяя израильской разведке взломать их.

Так, эксперт британской разведывательной службы МИ-6 Эймен Дин отметил, что в течение последних 30 с лишним месяцев лидеры и боевики ХАМАС пользовались телефонами, планшетами и ноутбуками Huawei, что позволило им сохранить подготовку операции в тайне.

Google и другие технологические компании США запретили китайской компании использовать свои системы, вынудив Huawei разрабатывать собственные программные платформы, которые оказались устойчивыми к западным программам взлома.