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Экономист допустил рост доллара до 110 рублей

Источник:
«Лента.ру»
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Тенденция ослабления рубля по отношению к доллару продолжится, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Курс определяет соотношение общего состояния американской и российской экономик, сказал аналитик «Ленте.ру». Поскольку экономика России находится на паузе, и все ее положительные характеристики обусловлены лишь работающим на полную мощность оборонным комплексом, мы видим ослабление рубля в течение пяти месяцев, пояснил он.

По его словам, доллар продолжит укрепляться. «Если мы не будем серьезно заниматься экономикой, а продолжим конвульсивные действия в области регулирования краткосрочного и поверхностного курса (это запрещение вывоза валюты, повышение ключевой ставки, которое только сдерживает развитие экономики), мы будем видеть последовательное снижение рубля», — отметил экономист.

Беляев считает, что у роста американской валюты есть пределы. «Учитывая, что у нас экономика все-таки не нулевая и как-то двигается, я думаю, что пока предел где-то в районе 110 на ближайшие два-три месяца», — считает аналитик.

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Экономика #Деньги
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