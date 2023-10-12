Привычка портить зубы: типичные ошибки

Лечить зубы дорого и больно. Здоровье зубов и десен портится не за один день, а за месяцы неправильного ухода за ними. Какие типичные привычки вредят зубам каждый день, рассказал Sibnet.ru ортопед, главный врач Немецкого Имплантологического Центра Магомед Дахкильгов.

Каждый пятый россиянин посещает зубного врача только при сильных болях, согласно опросу сети магазинов re:Store. Треть респондентов чистят зубы только один раз в день, а 14% не каждый день, и только 10% после каждого приема пищи.

Курение

Все, что содержит никотин, одинаково вредно для полости рта, и неважно, как именно этот вещество проникает в организм: через дешевую сигарету или через дорогой кальян. Вейпы тоже представляют собой нешуточную угрозу.

Все изделия для курения оказывают температурное воздействие на полость рта. От перепада температур на эмали образуются микротрещины, а слизистая буквально высыхает.

Слизистые оболочки полости рта способны к самовосстановлению, как, например, кожа, и после того, как пациент бросил курить, у них есть шанс вернуться к нормальному состоянию.

«А вот эмаль зубов не может регенерировать, и любые повреждения остаются на ней навсегда – то есть микротрещины от перегрева никогда больше не исчезнут», — отметил стоматолог.

#Здоровье Вейп против сигарет

Кроме того, никотин вызывает сужение сосудов, а это влечет ухудшение кровоснабжения полости рта. Кровь поставляет питательные вещества в ткани, и если сосуды сужаются, то крови по ним поступает меньше, а, следовательно, сокращается питание тканей.

Без кислорода и необходимых микроэлементов (кальций, фтор, витамины С, Д, К) зубы и десны начинают разрушаться.

«Тут очень кстати в дело вступают микротрещины эмали. Скопления налета служат отличной кормовой базой для бактерий, которые в ходе жизнедеятельности выделяют кислоты, а эти кислоты уже и разрушают эмаль, провоцируют воспаления десен», — добавил Дахкильгов.

То есть, при наличии микротрещин ударное действие кислот сразу возрастает: они проникают вглубь эмали, к дентину, и начинают свою подрывную длительность изнутри.

Дополняет картину неприятный цвет зубов, окрашивание скоплений налета и запах изо рта.

Вейпы оказывают аналогичное действие. Но плюс к этому для создания эффективных клубов пара в смесях используются глицерин и гликоль. А при нагревании глицерин выделяет формальдегиды — высокотоксичные вещества, которые в итоге человек вдыхает при курении.

Формальдегиды могут вызывать развитие злокачественных новообразований ротовой полости и дыхательных путей, так как это канцерогены, как и никотин.

Вредная еда

Среди вкусной и вредной пищи, которая в избытке представлена на полках магазинов, стоматологи выделяют две категории продуктов: богатые кислотами и богатые сахарами.

Не только сладости относятся к углеводистой пище, а еще и хлеб, картофель, дешевые макароны, чипсы, сухари. Вся углеводная пища распадается на сахара, так что в целом нет разницы, злоупотребляет пациент белым хлебом, картофелем или леденцами – итог все равно один: много сахара, мало зубов.

Кислоты в большом количестве содержатся в полезных продуктах: цитрусовых, фруктах и ягодах. Но ягоды, фрукты и цитрусовые — источники очень полезных и необходимых нам витаминов: например, без витамина С невозможно здоровье полости рта, в первую очередь десен и слизистых.

Поэтому важна мера. Если налегать на все эти продукты слишком сильно и пить много свежевыжатых соков, то кислоты начнут разрушать эмаль и раздражать десны. Поверхность эмали станет шершавой, на ней будет активно скапливаться налет, а чем сильнее раздражены мягкие ткани, тем выше риск микротравм, через которые приникает инфекция.

Алкоголь

Как и фрукты, вино содержит кислоты, которые также портят эмаль. А еще в винах, коньяках, пиве, бренди, портере и во всех темных, красных и желтых алкогольных напитках есть пигменты, въедающиеся в зубы и окрашивающие их в неприятных цвет.

Но прозрачные алкогольные напитки тоже не безопасны. Спирты, которые есть в любом алкоголе, оказывают негативное влияние на слюнные железы и сокращают выработку слюны.

Итог такой же, как у курения: мало слюны – много налета, а это радость кариесогенных бактерий. От частой выпивки развивается кариес и воспаляются десны.

Чистка зубов

«Очень важно соблюдать правильную технику чистки зубов – силу нажима на щетку, количество пасты, движения (выметающие снизу-вверх, сверху вниз, слева направо и наоборот), также необходимо чистить зубы со всех сторон – спереди, сзади, сверху и сбоку», — отметил стоматолог.

Для чистки сбоку, то есть для вычищения межзубных промежутков, используются зубные нити или ирригаторы. Также нужно очищать и язык, и в целом уделять процессу чистки не менее 2-3 минут в день. Кроме того, в заботе нуждаются и десны — для этого нужны ополаскиватели, которые помогут бороться с бактериями, вызывающими воспаления.

Организм производит более 25 тысяч литров слюны за всю жизнь – этого достаточно, чтобы заполнить два бассейна

«Очень часто пациенты не только не чистят язык и не следят за состоянием десен, но и не соблюдают технику чистки зубов. Многие используют неподходящие пасты и щетки, не знают, что такое ирригатор и чем он полезен», — отметил собеседник.

О правильной чистке зубов можно спросить любого стоматолога на очередном визите. Врач посоветует пасты, щетки, режимы использования ирригатора, тип зубных нитей и ополаскивателей.