Израиль за двое суток призвал 300 тыс. резервистов

Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) мобилизовала 300 тысяч резервистов в связи с началом военных действий вокруг сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.

«ЦАХАЛ призвал 300 тысяч резервистов за 48 часов. Армия предоставляет боевое оснащение в соответствии с приоритетами. Недостатка нет», — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что открыта горячая линия, на которую солдаты и офицеры смогут сообщать о недостатках материально-технического обеспечения». «Открыта она для того, чтобы понять, где есть конкретные пробелы и как можно скорее доставить туда продукты питания, оборудование и логистику», — сказано в сообщении.

В мирное время численность ЦАХАЛ составляет 176 тысяч человек, в том числе 133 тысячи в сухопутных войсках.

Армия обороны Израиля может приступить к наземной операции в секторе Газа уже в ближайшее время, сообщила The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.