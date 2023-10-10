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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Израиль за двое суток призвал 300 тыс. резервистов

Источник:
Sibnet.ru
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Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) мобилизовала 300 тысяч резервистов в связи с началом военных действий вокруг сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.

«ЦАХАЛ призвал 300 тысяч резервистов за 48 часов. Армия предоставляет боевое оснащение в соответствии с приоритетами. Недостатка нет», — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что открыта горячая линия, на которую солдаты и офицеры смогут сообщать о недостатках материально-технического обеспечения». «Открыта она для того, чтобы понять, где есть конкретные пробелы и как можно скорее доставить туда продукты питания, оборудование и логистику», — сказано в сообщении.

В мирное время численность ЦАХАЛ составляет 176 тысяч человек, в том числе 133 тысячи в сухопутных войсках.

Армия обороны Израиля может приступить к наземной операции в секторе Газа уже в ближайшее время, сообщила The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

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Топ комментариев

kygear

Если это существа типа Чубайса то оставьте себе.

Peperz

Этих врасплох не застанешь,бегут впереди паровоза)

ben2005

Клоуном был - клоуном и остался.

scorpion2777

Его в ЦАХАЛ не возьмут, у него пожилая родственница на содержании.