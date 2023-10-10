Хоккеист «Тампы» Сергачев оценил игру Путина

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев оценил, как в хоккей играет президент России Владимир Путин.

«Путин в пожилом возрасте, поэтому для его возможностей и с тем, что у него мало времени, он очень хорошо играет в хоккей», — сказал Сергачев в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

По его мнению, президенту не поддаются, «это просто выглядит так, что ему дают забивать».

«Это показательный матч, понятно, что ты не будешь врезаться в президента страны, бить его и вообще трогать», — добавил Сергачев.

Сергачев играет за «Тампу» с 2017 года. Дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

Путин рассказывал, что заниматься хоккеем начал только в 60 лет.