НАВЕРХ

Хоккеист «Тампы» Сергачев оценил игру Путина

Источник:
Sibnet.ru
411 3
Владимир Путин во время гала-матча Ночной хоккейной лиги
Фото: © пресс-служба президента РФ

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев оценил, как в хоккей играет президент России Владимир Путин.

«Путин в пожилом возрасте, поэтому для его возможностей и с тем, что у него мало времени, он очень хорошо играет в хоккей», — сказал Сергачев в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

По его мнению, президенту не поддаются, «это просто выглядит так, что ему дают забивать».

«Это показательный матч, понятно, что ты не будешь врезаться в президента страны, бить его и вообще трогать», — добавил Сергачев.

Сергачев играет за «Тампу» с 2017 года. Дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

Путин рассказывал, что заниматься хоккеем начал только в 60 лет.

Еще по теме
Как смотреть матчи НХЛ в России
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
Первая отставка в сезоне 2023/24 КХЛ случилась у «Трактора»
Никита Задоров рассказал о привилегиях русских в НХЛ
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Вокруг спорта
Допинг-контроль
РУСАДА выплатило 273 млн руб. WADA для восстановления в правах
27.09.2023 17:17
Елена Исинбаева
«Предательство Родины» Исинбаевой прокомментировали на госуровне
27.09.2023 09:46
Прыгунья в длину Дарья Клишина
Легкоатлетка Клишина призвала согласиться на условия МОК
25.09.2023 17:43
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков понадеялся на возвращение России в «олимпийскую семью»
23.09.2023 12:59
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

kygear

Если это существа типа Чубайса то оставьте себе.

Удавиков

наебулина следом за чубайсом ускользнёт, а президент сделает вид, что не в курсах

masiki

ну да уже больше сотни за доллар ))) статейка вовремя ща напишут слабы рубль это хорошо ))))

pepelmetal

"Так, на днях российская авиабомба ФАБ-1500 полностью уничтожила штаб отдельной тактической группы ВСУ...