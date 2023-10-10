НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ХАМАС заявил о наличии россиян среди заложников

Источник:
ТАСС
777 11

Десятки жителей Израиля с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы, находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС, заявил представитель движения Муса Абу Марзук

Ранее арабские СМИ сообщили, что среди захваченных на территории Израиля заложников «находятся десятки человек с двойным гражданством». ХАМАС открыт для «всех политических диалогов», отметил Абу Марзук.

По неофициальным данным, бойцы ХАМАС захватили более сотни заложников, включая женщин, детей, стариков и высокопоставленных офицеров Армии обороны Израиля.

Накануне представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что палестинские бойцы будут казнить по одному заложнику в ответ на удары израильской армии по жилым домам в секторе Газа.

Еще по теме
Израиль официально объявил полномасштабную войну
Путин сказал, когда закончится СВО
Myl Polska раскрыла план мести Запада за потерянную Украину
Пушилин сообщил о 500 россиянах в украинском плену
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Путин сказал, когда закончится СВО
Мощный поток гамма-лучей обрушился на Землю
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Обсуждение (11)
Мультимедиа
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
42
Путин раскрыл обстоятельства гибели Пригожина и его спутников
34
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы
31
Провал ВСУ доказал неготовность НАТО к противостоянию с Россией
29
Армия России заманила украинских военных в котел
28
Кадыров поддержал Симоньян после хейта за взрывы над Сибирью