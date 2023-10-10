ХАМАС заявил о наличии россиян среди заложников

Десятки жителей Израиля с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы, находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС, заявил представитель движения Муса Абу Марзук

Ранее арабские СМИ сообщили, что среди захваченных на территории Израиля заложников «находятся десятки человек с двойным гражданством». ХАМАС открыт для «всех политических диалогов», отметил Абу Марзук.

По неофициальным данным, бойцы ХАМАС захватили более сотни заложников, включая женщин, детей, стариков и высокопоставленных офицеров Армии обороны Израиля.

Накануне представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что палестинские бойцы будут казнить по одному заложнику в ответ на удары израильской армии по жилым домам в секторе Газа.