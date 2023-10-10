Симоньян обвинила СМИ в фейках о взрыве над Сибирью

Главред RT Маргарита Симоньян в эфире передачи Владимира Соловьева обвинила СМИ в распространении фейка на фоне скандала из-за слов о ядерном взрыве над Сибирью.

Симоньян в интервью заявила со ссылкой на своего знакомого инженера, что «если произвести взрыв в сотнях километрах» над Сибирью, ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники.

Песков ответил на это, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, «поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии». Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова потребовала у Симоньян извинений перед сибиряками.

«Разумеется, я ничего подобного не предлагала, не говорила и говорить не могла. Теперь мне приходится судиться со всеми, кто этот фейк распространил, потому что это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал. В первую очередь для граждан Сибири», — сообщила Симоньян Соловьеву.

Ведущий поправил Симоньян, и сказал, что речь про «жителей Сибири», а не «граждан Сибири», иначе они снова обидятся.