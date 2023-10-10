Производство алкоголя упало в России

Производство алкогольной продукции в России за 9 месяцев 2023 года сократилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Согласно данным ведомства, производство водки упало на 5,7%, тихих вин — на 7%, игристых вин — на 7,2%, ликерных вин — на 25%, коньяка — на 7,2%.

Эксперты объяснили «Ведомостям» снижение производства алкогольной продукции несколькими факторами. В прошлом году объемы выпуска были аномально высокими, так как производители рассчитывали занять долю зарубежных брендов, которые перестали импортировать товары в Россию.

А летом 2022 года дистрибуторы наладили параллельный импорт, поэтому дефицита зарубежного алкоголя не произошло. Также на снижение легального производства могло повлиять и увеличение доли контрафактной продукции.

Эксперты не исключают, что производство алкогольной продукции может увеличиться в последнем квартале, так как это традиционно высокий сезон для крепкого алкоголя.