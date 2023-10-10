Лопес и Аффлек купили дом в ипотеку

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек купили дом за 60,85 миллионов долларов, взяв ипотечный кредит на 20 миллионов.

Пара взяла ипотеку на 30 лет. По условиям кредита на дом с 12 спальнями и 24 ванными комнатами процентная ставка составит 5,5% в течение первых шести лет, сообщает Daily Mail.

Гендиректор лос-анджелесской компании RubyHome Luxury Real Estate Тони Мариотти считает, что сделку Аффлека и Лопес «обычной тактикой богатых людей ради налоговых льгот».

«Процентная ставка по кредиту, обеспеченному недвижимостью, ниже, чем по обычному потребительскому кредиту. Тем более, проценты также не подлежат налогообложению. Они могут использовать средства практически так, как захотят», — цитирует издание Мариотти.