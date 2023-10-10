Объявлены цены на «Москвич 6»

Новый лифтбек «Москвич 6» будет стоить 2,6 миллиона или 2,8 миллиона рублей в зависимости от комплектации, сообщил завод «Москвич».

На старте «Москвич 6» будет представлен в двух комплектациях — «Бизнес» и «Комфорт». Оба варианта получат турбомотор 1.5 (136 лошадиных сил) и вариатор.

Комплектация «Комфорт» включает:

полностью светодиодную оптику,

обогрев передних сидений,

мультимедиа 10,4",

камеру заднего вида и датчики парковки,

бесключевой доступ.

В комплектацию «Бизнес» входят:

цифровая приборная панель с цветным экраном 7",

климат-контроль,

электропривод сиденья водителя,

система камер кругового обзора 360°,

люк с электроприводом.

При покупке автомобиля в кредит и при сдаче своей машины в трейд-ин можно получить скидку 290 тысяч рублей.

«Москвич 6» — близнец модели Sehol A5 Plus от JAC. В Китае эта модель продается по ценам около 98,8–134,8 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет 1,36–1,87миллиона рублей.