Объявлены цены на «Москвич 6»

Новый лифтбек «Москвич 6» будет стоить 2,6 миллиона или 2,8 миллиона рублей в зависимости от комплектации, сообщил завод «Москвич».
На старте «Москвич 6» будет представлен в двух комплектациях — «Бизнес» и «Комфорт». Оба варианта получат турбомотор 1.5 (136 лошадиных сил) и вариатор.
Комплектация «Комфорт» включает:
- полностью светодиодную оптику,
- обогрев передних сидений,
- мультимедиа 10,4",
- камеру заднего вида и датчики парковки,
- бесключевой доступ.
В комплектацию «Бизнес» входят:
- цифровая приборная панель с цветным экраном 7",
- климат-контроль,
- электропривод сиденья водителя,
- система камер кругового обзора 360°,
- люк с электроприводом.
При покупке автомобиля в кредит и при сдаче своей машины в трейд-ин можно получить скидку 290 тысяч рублей.
«Москвич 6» — близнец модели Sehol A5 Plus от JAC. В Китае эта модель продается по ценам около 98,8–134,8 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет 1,36–1,87миллиона рублей.