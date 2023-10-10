Авария произошла на МКС

Утечка теплоносителя произошла на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции, сообщает Роскосмос.

Утечка произошла из теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора. Оперативная группа управления анализирует ситуацию.

Основной контур терморегулирования модуля «Наука» работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля. Экипажу и станции ничего не угрожает.

Об обнаружении утечки, согласно трансляции переговоров с экипажем, которые ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщила астронавт NASA Жасмин Могбели, осматривавшая место предполагаемой утечки.

Позднее в ходе переговоров астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен сообщил, что сделал фотографии места, где произошла утечка, и отправил их в центр управления полетами на Землю.