США начали поставку вооружений и боеприпасов Израилю

США начали поставлять Израилю военную помощь, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы ожидаем дополнительных запросов со стороны Израиля <...>, и мы будем идти с ними в ногу, чтобы гарантировать, что мы восполняем их нужды настолько быстро, насколько возможно, и наилучшим образом», — цитирует ТАСС Кирби.

Он добавил, что «первая партия дополнительных систем безопасности уже на пути в Израиль». «Мы объявим о новой помощи в ближайшие дни», — сообщил Кирби.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины. ВВС Израиля начали массированные удары, армия готовится к началу наземной операции.