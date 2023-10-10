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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США начали поставку вооружений и боеприпасов Израилю

Источник:
ТАСС
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США начали поставлять Израилю военную помощь, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы ожидаем дополнительных запросов со стороны Израиля <...>, и мы будем идти с ними в ногу, чтобы гарантировать, что мы восполняем их нужды настолько быстро, насколько возможно, и наилучшим образом», — цитирует ТАСС Кирби.

Он добавил, что «первая партия дополнительных систем безопасности уже на пути в Израиль». «Мы объявим о новой помощи в ближайшие дни», — сообщил Кирби.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины. ВВС Израиля начали массированные удары, армия готовится к началу наземной операции.

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Топ комментариев

kygear

Если это существа типа Чубайса то оставьте себе.

Удавиков

наебулина следом за чубайсом ускользнёт, а президент сделает вид, что не в курсах

masiki

ну да уже больше сотни за доллар ))) статейка вовремя ща напишут слабы рубль это хорошо ))))

Nik3316

кстати заметили из всех новостных лент на западе исчезла Украина...