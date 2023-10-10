Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам мусульманских стран с призывом объединиться и защитить палестинцев.

«Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что поддерживает Палестину, так как у нее «земли забрал в свое время Израиль и держит ее в изоляции». По его мнению, война «просто так не закончится».

«Они знают, что там не находятся боевики, просто чтобы напугать, они взрывают, убивают, а Запад и Европа подтягивают свои силы, чтобы уничтожить Палестину» — указал Кадыров.

Глава Чечни заявил о готовности подразделений республики выступить в качестве миротворческих сил для урегулирования конфликта.