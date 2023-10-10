НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров призвал мусульманские страны защитить палестинцев

Источник:
Sibnet.ru
994 23

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам мусульманских стран с призывом объединиться и защитить палестинцев.

«Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что поддерживает Палестину, так как у нее «земли забрал в свое время Израиль и держит ее в изоляции». По его мнению, война «просто так не закончится».

«Они знают, что там не находятся боевики, просто чтобы напугать, они взрывают, убивают, а Запад и Европа подтягивают свои силы, чтобы уничтожить Палестину» — указал Кадыров.

Глава Чечни заявил о готовности подразделений республики выступить в качестве миротворческих сил для урегулирования конфликта.

Еще по теме
Как со временем изменились границы Израиля и Палестины
Зачем ХАМАС напал на Израиль: ответы на главные вопросы
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы
СМИ узнали о помощи Ирана ХАМАС
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Путин сказал, когда закончится СВО
Мощный поток гамма-лучей обрушился на Землю
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Обсуждение (23)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
42
Путин раскрыл обстоятельства гибели Пригожина и его спутников
34
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы
31
Провал ВСУ доказал неготовность НАТО к противостоянию с Россией
29
Армия России заманила украинских военных в котел
28
Кадыров поддержал Симоньян после хейта за взрывы над Сибирью