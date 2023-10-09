Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии журнала Forbes.

Его доход в стартующем в октябре сезоне-2023/24 составит 17,5 миллиона долларов. При этом 12,5 миллиона долларов он получит по условиям контракта с «Вашингтоном», остальное — доходы от спонсорских соглашений.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Колорадо» Найтан Маккиннон, доходы которого таже оценили в 17,5 миллиона долларов. При этом доля спонсоров у него «всего» 1 миллион долларов.

На третьей позиции рейтинга канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 16 миллионов долларов. По контракту игрок получит 11 миллионов, еще пять хоккеисту полагается по спонсорским соглашениям.