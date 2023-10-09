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Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Российский хоккеист Александр Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии журнала Forbes.

Его доход в стартующем в октябре сезоне-2023/24 составит 17,5 миллиона долларов. При этом 12,5 миллиона долларов он получит по условиям контракта с «Вашингтоном», остальное — доходы от спонсорских соглашений.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Колорадо» Найтан Маккиннон, доходы которого таже оценили в 17,5 миллиона долларов. При этом доля спонсоров у него «всего» 1 миллион долларов.

На третьей позиции рейтинга канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 16 миллионов долларов. По контракту игрок получит 11 миллионов, еще пять хоккеисту полагается по спонсорским соглашениям.

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paramedic

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c2h5oh76

нападал и убивал, причем убивал всех подряд, без разборас какого перепуга еврейчики решили, что им можно...

masiki

ну да уже больше сотни за доллар ))) статейка вовремя ща напишут слабы рубль это хорошо ))))

Asd10

Дружище, по ходу тебя минусят не читая. Сочувствую тебе, но это такая твоя репутация. Как думаешь, ты...