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Юрий Шевчук перенес инфаркт

Источник:
Sibnet.ru
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Музыкант Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда, сообщается на официальном сайте концертов группы «ДДТ».

«Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Шевчук чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Инфаркт музыкант перенес еще в сентябре.

Ранее запланированные ближайшие концерты ДДТ в Тель-Авиве, Белграде, Лимассоле и Дубае перенесены на новые даты. В частности, концерт в Дубае состоится 3 января.

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