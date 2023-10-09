Курс доллара превысил 102 рубля

Курс доллара на Московской бирже превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года, следует из данных торгов.

Одновременно стоимость евро превысила 108 рублей впервые с 15 августа. Курс юаня превысил 14 рублей впервые с 30 марта 2022 года.

Эксперты отмечают, что изменение курса обусловлено многими фундаментальными факторами, но главным образом — снижением цен на нефть и экспортных доходов. При снижении ожидаемого притока валютной выручки от экспорта товаров рубль обесценивается.

Последние два месяца цены колеблются в пределах низких локальных средних уровней, при этом высокая неопределенность состояния мировой экономики указывает на долгосрочность данного тренда.