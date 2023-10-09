НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Курс доллара превысил 102 рубля

Источник:
Sibnet.ru
561 12

Курс доллара на Московской бирже превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года, следует из данных торгов.

Одновременно стоимость евро превысила 108 рублей впервые с 15 августа. Курс юаня превысил 14 рублей впервые с 30 марта 2022 года.

Эксперты отмечают, что изменение курса обусловлено многими фундаментальными факторами, но главным образом — снижением цен на нефть и экспортных доходов. При снижении ожидаемого притока валютной выручки от экспорта товаров рубль обесценивается.

Последние два месяца цены колеблются в пределах низких локальных средних уровней, при этом высокая неопределенность состояния мировой экономики указывает на долгосрочность данного тренда.

Еще по теме
Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике
Рубль признали самой недооцененной валютой стран G20
Эксперт из Франции рассказал о конце короля по имени доллар
Финансовый советник перечислила пустые траты россиян
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Путин сказал, когда закончится СВО
Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ
Мощный поток гамма-лучей обрушился на Землю
Обсуждение (12)
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

paramedic

Англичане готовят украинцев, причем на своей территории и не скрываясь.Американцы предоставляют спутниковую...

c2h5oh76

нападал и убивал, причем убивал всех подряд, без разборас какого перепуга еврейчики решили, что им можно...

masiki

ну да уже больше сотни за доллар ))) статейка вовремя ща напишут слабы рубль это хорошо ))))

DADMAL

На свои расходы смотрите надеюсь не надо перечислять.