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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия России заманила украинских военных в котел

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные заманили крупные подразделения ВСУ в котел в районе Купянска, сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«По имеющимся данным, Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат», —сказал американский эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам Джонсона, российские подразделения также лишили ВСУ возможности пополнять свои запасы. В результате у солдат Украины осталось лишь два выхода из тяжелой ситуации.

«Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться», — пояснил он, подчеркнув при этом, что ликвидация котла станет одним из самых крупных поражений для Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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