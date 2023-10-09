Армия России заманила украинских военных в котел

Российские военные заманили крупные подразделения ВСУ в котел в районе Купянска, сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«По имеющимся данным, Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат», —сказал американский эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам Джонсона, российские подразделения также лишили ВСУ возможности пополнять свои запасы. В результате у солдат Украины осталось лишь два выхода из тяжелой ситуации.

«Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться», — пояснил он, подчеркнув при этом, что ликвидация котла станет одним из самых крупных поражений для Украины.