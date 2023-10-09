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Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров

Источник:
Sibnet.ru
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Озоновая дыра над Антарктидой в 2023 году является одной из самых больших за всю историю наблюдений — она достигла 26 миллионов квадратных километров, свидетельствуют данные спутника Copernicus Sentinel-5P.

По размеру озоновая дыра уже в три раза превышает площадь Бразилии. При этом размер озоновой дыры регулярно меняется: с августа по октябрь она увеличивается, достигая к середине октября наибольших размеров.

При потеплении в южном полушарии истощение озонового слоя замедляется. Все приходит в норму к концу декабря, пишет портал The European Space Agency. Однако в этом году дыра начала расти очень рано.

Причины аномального увеличения озоновой дыры остаются загадкой для ученых — некоторые утверждают, что размер ее в значительной степени определяется силой ветров, которая обтекает Антарктический материк.

Другие уверены, что необычно низкое содержание озона в этом году может быть связано с извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в архипелаге Тонга в Тихом океане. Также пока остается неясным, начнется ли в ближайшее время сокращение площади озоновой дыры.

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