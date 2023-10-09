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Опубликованы первые кадры из фильма ТНТ «Иван Васильевич меняет все!»

Источник:
Sibnet.ru
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ТНТ показал первые кадры со съемок новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!», основанного на советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

В фильме «Иван Васильевич меняет все!» снялись звезды ТНТ и шоу-бизнеса, а известный сюжет перенесли в современные реалии.

Основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но коварный VPN, на котором работает чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое.

Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

Царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграет Тимур Батрутдинов, в роли афериста Жоржа Милославского выступит Максим Лагашкин, а образ Шурика на экране воплотит Демис Карибидис.

Новогодний фильм «Иван Васильевич меняет все!» покажут вечером 31 декабря на телеканале ТНТ.

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