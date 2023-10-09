Найдено первое поселение, уничтоженное космическим ударом

Взрыв осколков кометы в атмосфере Земли 12,8 тысячи лет назад уничтожил древнейшее поселение на территории современной Сирии. Кроме этого, космический удар стал причиной перехода выживших к земледелию.

Инцидент вызвала ледяная глыба шириной около 100 километров. Небесное тело относилось к классу кентавров — объектов, сочетающих в себе свойства астероидов и комет. Один из фрагментов расколовшегося кентавра взорвался в атмосфере.

Согласно археологическим данным, поселение Абу-Хурейра вместе с жителями было уничтожено ударной волной. На сегодня это самый ранний пример человеческого поселения, катастрофически пострадавшего от космического удара.

Взрыв кентавра также создал плотные облака пыли, которые блокировали солнечный свет и вызвали резкое похолодание. После этого население региона стало активно выращивать зерно, тогда как ранее в основном люди полагались на дикие фрукты и ягоды.