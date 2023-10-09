Российский фильм «Повелитель ветра» возглавил прокат

Фильм «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком стал лидером проката, собрав в первый уикенд более 121 миллиона рублей.

Фильм «Повелитель ветра» рассказывает о российском путешественнике Федоре Конюхове. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях.

«Повелитель ветра» стал самым популярным фильмом по итогам уик-энда 5-8 октября. На втором месте расположился боевик «Неудержимые 4» (третья неделя проката) с кассой в 29 миллионов рублей.

На третьем месте еще одна новинка уикенда — американская комедийная биография «Дурные деньги» (21,3 миллиона рублей).