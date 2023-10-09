НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Российский фильм «Повелитель ветра» возглавил прокат

Источник:
Sibnet.ru
322 0
Фото: © кадр из фильма «Повелитель ветра»

Фильм «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком стал лидером проката, собрав в первый уикенд более 121 миллиона рублей.

Фильм «Повелитель ветра» рассказывает о российском путешественнике Федоре Конюхове. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях.

«Повелитель ветра» стал самым популярным фильмом по итогам уик-энда 5-8 октября. На втором месте расположился боевик «Неудержимые 4» (третья неделя проката) с кассой в 29 миллионов рублей.

На третьем месте еще одна новинка уикенда — американская комедийная биография «Дурные деньги» (21,3 миллиона рублей).

Еще по теме
Новосибирцы захотели работать с Джеком Воробьем и доктором Хаусом
Опубликован топ-10 самых популярных в России пиратских фильмов
Тодд Филлипс опубликовал кадр из «Джокера 2»
Фильм «Гардемарины 1787. Мир» вышел в широкий прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Путин сказал, когда закончится СВО
Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ
Мощный поток гамма-лучей обрушился на Землю
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы
Рубль признали самой недооцененной валютой стран G20
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
Эксперты предположили стоимость «Москвича 6»
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Самое обсуждаемое
42
Путин раскрыл обстоятельства гибели Пригожина и его спутников
35
Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
31
Провал ВСУ доказал неготовность НАТО к противостоянию с Россией
28
Кадыров поддержал Симоньян после хейта за взрывы над Сибирью
28
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы