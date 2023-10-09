Иноагенту Галкину посоветовали бежать из Израиля

Шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в России) переехал в Израиль после начала СВО, но 7 октября там началась война. Подписчики артиста посоветовали ему снова сбежать из страны.

«Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» — написал иноагент Галкин в соцсети.

Недоброжелатели артиста написали в комментариях к публикациям Галкина злобные сообщения, спрашивая, в какую страну он будет сбегать теперь. Некоторые спросили, пойдет ли он добровольцев воевать за израильскую армию, раз отказался от российской.