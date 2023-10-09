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Количество люксовых авто выросло в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pelican-actor / CC BY 2.0

Количество автомобилей дороже 10 миллиона рублей в России выросло на 22%, до 19,8 тысяч. Больше всего люксовые авто покупали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Число таких автомобилей стабильно растет из года в год — по сравнению с доковидным 2019 годом в 2022 году люксовых машин стало больше почти в 2,5 раза. В среднем прибавлялось по 3,9 тысяч авто в год, цитирует РБК исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.

Рост количества люксовых автомобилей, скорее всего, обусловлен желанием граждан «припарковать» обесценивающиеся сбережения, а приобретение нового авто является одной из опций, полагает управляющий директор НКР Андрей Пискунов.

«Самым дорогим автомобилем, приобретенным в ГК «Автодом» в 2022 году, стал Lamborghini Sian, стоимость которого составляет примерно 300 миллионов рублей», — рассказал управляющий директор бренда Lamborghini ГК «Автодом» Сергей Мордовин.

Самым продаваемым автомобилем бренда Lamborghini является модель URUS, средняя стоимость которой находится в диапазоне 52–56 миллионов рублей, а у бренда Bentley наибольшей популярностью пользуется Bentayga (средняя стоимость — 50 миллионов рублей).

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