Количество люксовых авто выросло в России

Количество автомобилей дороже 10 миллиона рублей в России выросло на 22%, до 19,8 тысяч. Больше всего люксовые авто покупали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Число таких автомобилей стабильно растет из года в год — по сравнению с доковидным 2019 годом в 2022 году люксовых машин стало больше почти в 2,5 раза. В среднем прибавлялось по 3,9 тысяч авто в год, цитирует РБК исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.

Рост количества люксовых автомобилей, скорее всего, обусловлен желанием граждан «припарковать» обесценивающиеся сбережения, а приобретение нового авто является одной из опций, полагает управляющий директор НКР Андрей Пискунов.



«Самым дорогим автомобилем, приобретенным в ГК «Автодом» в 2022 году, стал Lamborghini Sian, стоимость которого составляет примерно 300 миллионов рублей», — рассказал управляющий директор бренда Lamborghini ГК «Автодом» Сергей Мордовин.



Самым продаваемым автомобилем бренда Lamborghini является модель URUS, средняя стоимость которой находится в диапазоне 52–56 миллионов рублей, а у бренда Bentley наибольшей популярностью пользуется Bentayga (средняя стоимость — 50 миллионов рублей).