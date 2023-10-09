НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Певица Глюкоза оказалась в бомбоубежище в Израиле

Источник:
Sibnet.ru
337 2
Фото: © телеграм-канал Глюкозы

Певица Наташа Ионова- Чистяков (Глюкоза) вместе с семьей находилась в Израиле в момент начала военных действий, куда приезжала на концерт Бруно Марса. Им пришлось отсиживаться в бомбоубежище.

«Сидим, пока работают сирены», — написала Глюкоза в телеграм-канале под фотографией из бомбоубежища.

Позднее певица записала видео-обращение, где сообщила о ситуации в Тель-Авиве.

«Все в порядке. Спасибо, что волнуетесь. Мы вышли на улицу, сегодня все намного спокойнее: люди сидят в кафе, кто-то куда-то едет. Мы в Тель-Авиве», — сказала она.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару.

Еще по теме
Иноагенту Галкину посоветовали бежать из Израиля
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2023»
Жена Николая Дроздова прокомментировала слухи о раке у ведущего
Клава Кока перестала скрывать своего жениха
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин сказал, когда закончится СВО
Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Мощный поток гамма-лучей обрушился на Землю
Обсуждение (2)
Самое обсуждаемое
42
Путин раскрыл обстоятельства гибели Пригожина и его спутников
29
Провал ВСУ доказал неготовность НАТО к противостоянию с Россией
28
Кадыров поддержал Симоньян после хейта за взрывы над Сибирью
26
Израиль объявил чрезвычайное положение
22
Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков