Певица Глюкоза оказалась в бомбоубежище в Израиле

Певица Наташа Ионова- Чистяков (Глюкоза) вместе с семьей находилась в Израиле в момент начала военных действий, куда приезжала на концерт Бруно Марса. Им пришлось отсиживаться в бомбоубежище.

«Сидим, пока работают сирены», — написала Глюкоза в телеграм-канале под фотографией из бомбоубежища.

Позднее певица записала видео-обращение, где сообщила о ситуации в Тель-Авиве.

«Все в порядке. Спасибо, что волнуетесь. Мы вышли на улицу, сегодня все намного спокойнее: люди сидят в кафе, кто-то куда-то едет. Мы в Тель-Авиве», — сказала она.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару.