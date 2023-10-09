Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2023»

Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева, представительница Санкт Петербурга.

«Считаю, что корона и титул — это инструменты, при помощи которых можно транслировать свою позицию, мысли, быть примером для молодежи и реализовывать свои проекты во благо обществу», — приводятся слова Голубевой на сайте конкурса.

Статус «Вице-мисс Россия – 2023» получили Любовь Хохлова (Якутия) и Елизавета Дудина (Тольятти).

В состав жюри смотра вошли "Мисс Россия - 2001", "Мисс Вселенная - 2002", телеведущая Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий, "Мисс Россия - 2006" Татьяна Котова и музыкант Дмитрий Маликов.

О победительнице

Маргарита Голубева — студентка пятого курса в Российской таможенной академии на факультете таможенного дела, а также девушка учится на втором курсе в Московском государственном институте культуры на факультете музыкального искусства (профиль «эстрадно-джазовое пение»).

Победительница конкурса занимается вокалом с пяти лет. Она участвовала в проекте «Голос 10» на Первом канале, но на слепых прослушиваниях к ней никто не повернулся.

Также девушка занимается танцами, спортом и увлекается мотокроссом. Своим уникальным качеством Голубева считает умение принимать свои эмоции и быстро реагировать в стрессовых ситуациях.