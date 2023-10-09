Шойгу сообщил о скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на предприятии «Красмаш» в Красноярском крае заявил, что скоро «Сармат» поставят на боевое дежурство, сообщает пресс-служба ведомства.

На предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время поставят на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений завершают строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

«Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны. В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом "Сармат"», – сказал Шойгу.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, который должен заменить стоящие на вооружении ракеты «Воевода».

Вес одной такой ракеты превышает 200 тонн, она имеет уникальные характеристики, что позволяет ей гарантированно преодолевать любые действующие и перспективные системы противоракетной обороны.