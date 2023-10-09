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Открыт новый вкус, распознаваемый человеком

Источник:
Sibnet.ru
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Соль
Фото: © Sibnet.ru

Ученые из Университета Южной Калифорнии в США обнаружили, что человеческий язык способен различать шестой базовый вкус: хлорид аммония. До этого было известно о пяти основных вкусах: сладком, кислом, соленом, горьком и умами (вкус высокобелковый продуктов).

Хлорид аммония — белый кристаллический порошок, имеющий резкий запах и соленый вкус. Он содержится в некоторых скандинавских сладостях, таких как соленая лакрица.

Исследователи обнаружили, что хлорид аммония активирует рецептор OTOP1, который также отвечает за распознавание кислого вкуса. Этот рецептор присутствует в клетках языка и образует канал для проникновения в клетку ионов водорода, которые являются ключевым компонентом кислой пищи.

Чтобы проверить, действительно ли хлорид аммония воспринимается как вкус, ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. В одну группу вошли обычные грызуны, а в другую — генетически модифицированные, не способные продуцировать рецептор OTOP1.

Мыши из первой группы реагировали на хлорид аммония. Они находили его неприятным и не пили воду с добавлением этого вещества. Мыши из второй группы никак не реагировали на добавку даже в очень высоких концентрациях.

Ученые пришли к выводу, что способность различать вкус хлорида аммония развилась в ходе эволюции, чтобы предотвратить употребление опасной пищи. Аммоний содержится в отходах и является токсичным, поэтому виды приобрели вкусовые механизмы для его обнаружения. Это открытие может привести к разработке новых продуктов питания и напитков, которые будут использовать шестой вкус.

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