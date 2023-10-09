НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы

Источник:
ТАСС
1115 13

Россия выступает за прекращение огня и проведение субстантивных переговоров в ситуации с обострением вокруг сектора Газа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совбеза ООН.

«Мое послание — важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия. Это отчасти результат неразрешенных проблем», — приводит ТАСС заявление постпреда.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины. Объявлен массовый призыв резервистов в армию.

Еще по теме
СМИ узнали о помощи Ирана ХАМАС
American Thinker назвало имя виновника гибели Украины
Байден запросит для помощи Киеву фантастическую сумму — $100 млрд
Украина застряла в «ловушке Зеленского»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин сказал, когда закончится СВО
Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Мощный поток гамма-лучей обрушился на Землю
Обсуждение (13)
Картина дня
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы
СМИ узнали о помощи Ирана ХАМАС
Эксперты предположили стоимость «Москвича 6»
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

pepelmetal

Типичный либераст, я же не над погибшими смеюсь, а над этип певуном, так почему бы ему песенку юморную...

pepelmetal

Или макаревич уже уехал из Израиля, со словами "я не могу жить в стране, которая воюет с соседями"

pepelmetal

Или может семья Пугалкиных начнёт донатить армии ХАМАС ?

scorpion2777

Я наблюдаю как украину очищают от нацистов и радуюсь что мою родню в Донецке возможно скоро перестанут...