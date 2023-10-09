Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы

Россия выступает за прекращение огня и проведение субстантивных переговоров в ситуации с обострением вокруг сектора Газа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совбеза ООН.

«Мое послание — важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия. Это отчасти результат неразрешенных проблем», — приводит ТАСС заявление постпреда.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины. Объявлен массовый призыв резервистов в армию.