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Максимальная сумма больничных за день вырастет в два раза

Источник:
Sibnet.ru
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Больница
Фото: © Sibnet.ru

Максимальная сумма выплат по больничному за один день увеличится более чем в два раза — с 2,7 тысячи рублей в 2023 году до 5,7 тысячи рублей в 2025 году, сообщила пресс-служба Минтруда. В 2024 году предельный размер пособия будет чуть выше 4,1 тысячи рублей.

Размеры пособий зависят от заработка работника, на который начислялись страховые взносы. Зарплата учитывается за два предыдущих календарных года. Так, если оплате подлежит больничный, выданный в 2025 году, то для расчета будет использовано жалованье за 2023 и 2024 годы.

Кроме того, увеличится потолок суммы выплаты по беременности и родам. За 140 дней декретного отпуска будет назначаться до 794,4 тысячи рублей в 2025 году. Сейчас максимальный размер поддержки составляет 383,2 тысячи рублей. В 2024 году будет заложен лимит до 565,6 тысяч рублей, цитируют «Известия» сообщение Минтруда.

Также власти увеличат предельную сумму ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — с 33,3 до 68,9 тысячи рублей в 2025 году. В следующем году она вырастет до 49,1 тысячи рублей.

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