СМИ узнали о помощи Ирана ХАМАС

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) помогал движению ХАМАС планировать нападение на Израиль, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Офицеры КСИР с августа работали с ХАМАСом над разработкой плана нападения. Детали операции уточнялись в ходе нескольких встреч в ливанской столице, на которых присутствовали представители КСИР и четырех поддерживаемых Ираном группировок, в том числе ХАМАСа и «Хезболлы», приводит РБК выдержки из статьи.

На встрече в Бейруте в прошлый понедельник, 2 октября представители Ирана дали «зеленый свет» нападению на Израиль, рассказали изданию источники.

В США заявили, что у них на данный момент нет свидетельств причастности Ирана к атаке на Израиль. «Мы еще не видели доказательств того, что Иран руководил или стоял за этой конкретной атакой, но, безусловно, [между ними] есть давние отношения», — сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины. Объявлен массовый призыв резервистов в армию.