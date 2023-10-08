Команды актера Оскара Кучеры и юмориста Александра Пташенчука решили вместе выгонять всех приходящих новых игроков после ссоры с командой блогеров.

В новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» на шоу пришел певец Ираклий Пирцхалава. Он попал в сложную атмосферу, где три команды борются между собой. Это команды блогера Жени Ершова, Кучеры и Пташенчука.

В этот раз Кучера и Пташенчук решили разбить команду Ершова. Они голосовали за него и за его напарницу Виолетту Чиковани. Вдвоем они отправились на испытания.

Блогеры соревновались, кто быстрее вычерпает тараканов из ванны в большой бокал. Выиграл Ершов, и он остался на шоу, а Виолетта Чиковани ушла из шоу «Новые звезды в Африке».

После этого Кучера и Пташенчук решили, что все новые участники, которые придут после Ираклия, станут претендентами на вылет, это позволит максимально долго играть участникам, которые пришли в самом начале.