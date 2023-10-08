НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Участники шоу «Новые звезды в Африке» решили выгонять всех новичков

Источник:
Sibnet.ru
718 0
Фото: © ТНТ

Команды актера Оскара Кучеры и юмориста Александра Пташенчука решили вместе выгонять всех приходящих новых игроков после ссоры с командой блогеров.

В новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» на шоу пришел певец Ираклий Пирцхалава. Он попал в сложную атмосферу, где три команды борются между собой. Это команды блогера Жени Ершова, Кучеры и Пташенчука.

В этот раз Кучера и Пташенчук решили разбить команду Ершова. Они голосовали за него и за его напарницу Виолетту Чиковани. Вдвоем они отправились на испытания. 

Блогеры соревновались, кто быстрее вычерпает тараканов из ванны в большой бокал. Выиграл Ершов, и он остался на шоу, а Виолетта Чиковани ушла из шоу «Новые звезды в Африке».

После этого Кучера и Пташенчук решили, что все новые участники, которые придут после Ираклия, станут претендентами на вылет, это позволит максимально долго играть участникам, которые пришли в самом начале.

Еще по теме
«Бизон. Дело манекенщицы»: расследование ведет Безруков
Выбраны полуфиналисты шоу «Голос. Уже не дети»: кто выбыл в поединках
Победительница седьмого сезона прошла в полуфинал «Голос. Уже не дети»
Зрители возмутились выбором Гагариной в шоу «Голос. Уже не дети»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Динамика рождаемости грозит России новой демографической ямой
Бузова расшифровала неразборчивое слово из клипа «Позови»
Путин сказал, когда закончится СВО
Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ
Обсуждение (0)
Топ комментариев

pepelmetal

Типичный либераст, я же не над погибшими смеюсь, а над этип певуном, так почему бы ему песенку юморную...

pepelmetal

Ну слепакову ведь смешно было, когда песенки про убийства мирных людей в ЛДНР пел! Или это другое понимать...

pepelmetal

Очнись, ты в шаровары нагадил

pepelmetal

Или может семья Пугалкиных начнёт донатить армии ХАМАС ?