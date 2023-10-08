Израиль официально объявил полномасштабную войну

Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие статью 40 основного закона о правительстве, официально объявляющую полномасштабную войну, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кнессета.

В последний раз эта статья применялась в 1973 году в войну «Судного дня». Этот правовой режим предоставляет полную свободу действий Армии оборона Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные теперь могут действовать самостоятельно по своему усмотрению. При этом они должны будут докладывать политическому руководству страны.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины. Объявлен массовый призыв резервистов в армию.