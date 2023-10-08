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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Израиль официально объявил полномасштабную войну

Источник:
Sibnet.ru
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Израильские танки Merkava IV
Израильские танки Merkava IV
Фото: IDF Spokesperson's Unit photographer / CC BY-SA 3.0

Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие статью 40 основного закона о правительстве, официально объявляющую полномасштабную войну, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кнессета.

В последний раз эта статья применялась в 1973 году в войну «Судного дня». Этот правовой режим предоставляет полную свободу действий Армии оборона Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные теперь могут действовать самостоятельно по своему усмотрению. При этом они должны будут докладывать политическому руководству страны.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины. Объявлен массовый призыв резервистов в армию.

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Топ комментариев

pepelmetal

Типичный либераст, я же не над погибшими смеюсь, а над этип певуном, так почему бы ему песенку юморную...

pepelmetal

Ну слепакову ведь смешно было, когда песенки про убийства мирных людей в ЛДНР пел! Или это другое понимать...

pepelmetal

Очнись, ты в шаровары нагадил

pepelmetal

Или может семья Пугалкиных начнёт донатить армии ХАМАС ?