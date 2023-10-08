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Финансовый советник перечислила пустые траты россиян

Источник:
«Российская газета»
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Россияне, чтобы наладить семейный бюджет, должны обнаружить «карманных воришек» и избавиться от них, посоветовала инвестиционный советник Юлия Питка.

Основные траты большинства россиян составляют кредиты. Например, если есть ипотека, то выплаты отнимают от 35% до 50% дохода. Следующие по объему — расходы на образование. Третье место занимают спонтанные покупки — то, что не было вписано в бюджет, но по какой-то причине приобретено, рассказала Питка «Российской газете».

Она отметила, что много денег уходит на «прочие» расходы. Это абонентские платы, подписки, алкоголь, сигареты, кофе и бизнес-ланчи — все это при разовых покупках не бьет по карману, но постоянное использование сильно отражается на бюджете.

«Подписки часто невостребованы, а автопродление пролонгируется ежемесячно. Музыка на стриминговых платформах, аудиокниги, тариф на мобильном с дополнительными опциями, интернет с высокой скоростью и телевидение с платными каналами за месяц аккумулируют немалую сумму», — пояснила советник.

Еще больше увеличивают ежемесячные траты привычка ходить в рестораны и покупать фаст-фуд. «Прибавьте к этому алкоголь, сигареты и поездки на такси», — указала Питка.

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