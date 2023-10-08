Совфед в декабре объявит дату выборов президента России

Совет Федерации объявит дату президентских выборов в России в декабре, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент», — приводит РИА Новости слова Климова.

Он отметил, что поскольку Владимир Путин является основателем нашей партии («Единой России») и ее политическим лидером, «разумеется, мы как партия Путина настроены соответствующим образом участвовать в избирательной кампании».

Выборы президента запланированы на март 2024 года. Точную их дату должен определить российский парламент до конца 2023 года. Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на новый срок.