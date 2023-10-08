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Совфед в декабре объявит дату выборов президента России

Источник:
РИА Новости
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Совет Федерации объявит дату президентских выборов в России в декабре, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент», — приводит РИА Новости слова Климова.

Он отметил, что поскольку Владимир Путин является основателем нашей партии («Единой России») и ее политическим лидером, «разумеется, мы как партия Путина настроены соответствующим образом участвовать в избирательной кампании».

Выборы президента запланированы на март 2024 года. Точную их дату должен определить российский парламент до конца 2023 года.  Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

pepelmetal

Ну слепакову ведь смешно было, когда песенки про убийства мирных людей в ЛДНР пел! Или это другое понимать...

pepelmetal

Очнись, ты в шаровары нагадил

pepelmetal

Типичный либераст, я же не над погибшими смеюсь, а над этип певуном, так почему бы ему песенку юморную...

pepelmetal

Или макаревич уже уехал из Израиля, со словами "я не могу жить в стране, которая воюет с соседями"