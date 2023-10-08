Эксперт предсказал тяжелый год по числу заболевших ОРВИ

Нынешний год будет тяжелым в России по числу заболевших ОРВИ из-за ослабленного иммунитета, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета — это первое. Второе — у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ и частично стирает иммунологическую память другим вирусом», — цитирует ТАСС Тимакова.

По словам врача-инфекциониста, заболевших в нынешнем году будет много, но в целом ОРВИ протекают легче: «Мы видим более длительный кашель, но меньше осложнений, связанных с пневмониями, и госпитализаций». «Б

«Болеть мы будем часто и этот год, и следующий», — подчеркнул Тимаков.