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Эксперт предсказал тяжелый год по числу заболевших ОРВИ

Источник:
ТАСС
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Нынешний год будет тяжелым в России по числу заболевших ОРВИ из-за ослабленного иммунитета, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета — это первое. Второе — у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ и частично стирает иммунологическую память другим вирусом», — цитирует ТАСС Тимакова.

По словам врача-инфекциониста, заболевших в нынешнем году будет много, но в целом ОРВИ протекают легче: «Мы видим более длительный кашель, но меньше осложнений, связанных с пневмониями, и госпитализаций». «Б

«Болеть мы будем часто и этот год, и следующий», — подчеркнул Тимаков.

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