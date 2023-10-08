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Армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану

Источник:
РИА Новости
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Израиль нанес удары по одному из районов в Ливане в ответ на обстрел, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ.

«Артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел», — приводит РИА Новости заявление ЦАХАЛ. В армии отметили, заранее готовились к «вероятности таких событий».

Ответственность за обстрел израильских позиций взяло на себя ливанское движение «Хезболла». «Из солидарности с силами палестинского сопротивления <…> группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов», — сообщило движение.

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины. Вечером израильские военные сообщили, что вернули под контроль большинство населенных пунктов на границе, куда ранее вторглись отряды ХАМАС.

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