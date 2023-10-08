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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден запросит для помощи Киеву фантастическую сумму — $100 млрд

Источник:
ТАСС
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Размер пакета может достигнуть 100 миллиардов долларов, приводит ТАСС материал газеты The Daily Telegraph. «Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов», — сказал источник газеты.

Официальный представитель администрации Байдена заявил изданию, что «никаких решений о том, будет ли это один большой пакет и каким будет его размер, не последует» до избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса США, который сменит отправленного в отставку республиканца Кевина Маккарти.

При этом сохранение оказываемой Киеву финансовой поддержки становится все более спорным вопросом среди населения США. Последний опрос, проведенный исследовательской компанией Ipsos и агентством Reuters, показывает, что доля американцев, поддерживающих отправку вооружений на Украину, сократилась с 46% в мае до 41%.

Байден готовится выступить с речью, «попытавшись объяснить, почему так важно поддерживать Украину и как много поставлено на кон». «Он напрямую затронет критику финансирования Украины и ответит на нее», — заявили сотрудникам газеты в Белом доме.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

Очнись, ты в шаровары нагадил

pepelmetal

Ну слепакову ведь смешно было, когда песенки про убийства мирных людей в ЛДНР пел! Или это другое понимать...

pepelmetal

Типичный либераст, я же не над погибшими смеюсь, а над этип певуном, так почему бы ему песенку юморную...

scorpion2777

Не отдать, а вернуть, когда то зря подаренное. А Крым вообще незаконно передан Хрущём.