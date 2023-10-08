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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Более 300 израильтян погибли в результате нападения ХАМАС

Источник:
Sibnet.ru
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Более 300 граждан Израиля погибли, 1864 получили ранения в результате нападения радикального палестинского движения ХАМАС, таковы официальные данные, представленные израильскими властями.

Среди раненных: 19 человек — в критическом состоянии, 326 — в тяжелом, 359 — получили ранения средней степени тяжести, а 821 — легкие ранения.

По официальным данным, около 750 жителей Израиля числятся пропавшими без вести. Бойцы ХАМАС захватили порядка 100 заложников, среди которых есть маленькие дети,

В субботу, 7 октября ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась ракетному удару. Отряды боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Были захвачены опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), полицейские участки, большое количество израильской боевой техники.

ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей немедленно покинуть сектор Газы и пообещал превратить «город зла» в руины. Вечером израильские военные сообщили, что вернули под контроль большинство населенных пунктов на границе, куда ранее вторглись отряды ХАМАС.

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Топ комментариев

pepelmetal

Очнись, ты в шаровары нагадил

pepelmetal

Ну слепакову ведь смешно было, когда песенки про убийства мирных людей в ЛДНР пел! Или это другое понимать...

pepelmetal

Типичный либераст, я же не над погибшими смеюсь, а над этип певуном, так почему бы ему песенку юморную...

scorpion2777

Не отдать, а вернуть, когда то зря подаренное. А Крым вообще незаконно передан Хрущём.